Австралия ввела санкции против «Газпрома», «Транснефти» и «Ростелекома»

Так, под новые санкции попали «Газпром», «Газпром нефть» и «Транснефть», «Камаз», «Алроса», холдинг «Росэлектроника», «Ростелеком» и «Русгидро», а также «Объединенная судостроительная корпорация», «Севмаш», «Совкомфлот», Новороссийский морской торговый порт, «Согаз» и центр бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia.
Санкции вводятся после начала спецоперации России на Украине, объявленной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Западные страны уже ограничили работу нескольких российских банков и компаний, а также ввели санкции в отношении руководства страны, российских бизнесменов и журналистов федеральных изданий и телеканалов.