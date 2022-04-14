Минобороны России сообщило о поражении ракетными войсками украинского ЗРК С-300

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 770 объектов, в том числе девять пунктов управления, 101 опорный пункт, 548 районов скопления живой силы и огневых средств ВСУ, 110 огневых позиций артиллерии, ЗРК С-300 и склад боеприпасов», — сказал он.
Также авиация ВКС РФ за сутки поразила 48 военных объектов Украины, среди них — радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) и артиллерийская батарея.
«Оперативно-тактической авиацией за сутки поражены 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции РСЗО, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники», — сообщил Конашенков.
По словам Конашенкова, ВС РФ ночью уничтожили высокоточным оружием 12 украинских объектов, среди которых два склада вооружения, истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8.
«В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника, в том числе в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь — два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск, на аэродроме Днепр уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2», — заявил Конашенков.
С-300 — зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Предназначена для поражения баллистических и аэродинамических целей на скорости до 1,2 тыс. м/с, а также способна наносить удары по наземным объектам с заранее известными координатами. С-300 остаются на вооружении порядка 20 стран по всему миру, в том числе государств СНГ и Европы: Словакии, Украины, Кипра, Греции, Казахстана, Болгарии, Белоруссии, Армении, Абхазии и Азербайджана. По данным открытых источников, некоторым количеством С-300П обладает Хорватия, а в ВС Украины комплекс представлен в основном модификациями С-З00ПС и С-З00ПТ.