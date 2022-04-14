Ле Пен не стала называть события на Украине геноцидом

«Геноцид — юридически чрезвычайно четкое определение, которое не соответствует известным в настоящее время фактам», — сообщила Ле Пен в эфире телеканала France 2 (перевод по «РИА Новости»).
При этом французский политик упомянула о военных преступлениях и заявила, что потребовала от ООН провести тщательное расследование. «Я считаю, что военные преступления начинаются с того момента, как убивают мирных жителей», — сказала она.
Изначально геноцидом военный конфликт на Украине назвал президент США Джо Байден. «Да, я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее, что Путин (президент России Владимир Путин.— “Ъ”) просто-напросто пытается уничтожить даже саму идею того, чтобы иметь возможность быть украинцем», — сказал Байден во время выступления перед публикой в штате Айова. Позже представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что это его личное мнение.
10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. По его итогам во второй тур, который назначен на 24 апреля, вышли Марин Ле Пен (23,15% голосов) и действующий президент страны Эмманюэль Макрон (27,84%).