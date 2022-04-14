Аналитики назвали состав «кризисной корзины» россиян В "кризисную корзину" россиян вошли контактные линзы, гречка и сахар
Фоторепортажи
35Прощание с Владимиром Жириновским
8В Японии произошло сильное землетрясение
11:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Ле Пен не стала называть события на Украине геноцидом

Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вслед за действующим президентом республики Эмманюэлем Макроном отказалась называть происходящие на Украине события геноцидом. Днем ранее Макрон заявил, что при оценке действий российских военных стоит быть осторожнее в высказываниях.

Источник: AFP 2022

«Геноцид — юридически чрезвычайно четкое определение, которое не соответствует известным в настоящее время фактам», — сообщила Ле Пен в эфире телеканала France 2 (перевод по «РИА Новости»).

При этом французский политик упомянула о военных преступлениях и заявила, что потребовала от ООН провести тщательное расследование. «Я считаю, что военные преступления начинаются с того момента, как убивают мирных жителей», — сказала она.

Изначально геноцидом военный конфликт на Украине назвал президент США Джо Байден. «Да, я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее, что Путин (президент России Владимир Путин.— “Ъ”) просто-напросто пытается уничтожить даже саму идею того, чтобы иметь возможность быть украинцем», — сказал Байден во время выступления перед публикой в штате Айова. Позже представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что это его личное мнение.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. По его итогам во второй тур, который назначен на 24 апреля, вышли Марин Ле Пен (23,15% голосов) и действующий президент страны Эмманюэль Макрон (27,84%).

Дарья Эрозбек

 Зеленский принимает своих друзей и торгуется по поводу чужих
Россия пригрозила уничтожать конвои НАТО
Военная операция на Украине
Путин: Украина отошла от договоренностей в Стамбуле, переговоры в тупике
У берегов Крыма фрегат Черноморского флота уничтожил украинский «Байрактар»
Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокаций с гибелью людей
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь