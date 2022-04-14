Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа

Переговоры Путина и Нехаммера состоялись в понедельник.
Как заявил Нехаммер в интервью австрийскому новостном агентству APA и немецкому DPA, Путин сам поднял тему газа во время встречи и заявил, «что безопасность газоснабжения обеспечена, что Россия поставит указанное в договоре количество (газа) и что можно продолжать платить в евро».
Президент России 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку «голубого топлива», банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — «Газпромом». «Газпром» работает над реализацией механизма.