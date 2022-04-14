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12:40 (мск), источник: © РИА Новости

Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа

ВЕНА, 14 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин на переговорах в Москве заверил его в стабильности поставок российского газа, а также возможности оплаты в евро.

Источник: Reuters

Переговоры Путина и Нехаммера состоялись в понедельник.

Как заявил Нехаммер в интервью австрийскому новостном агентству APA и немецкому DPA, Путин сам поднял тему газа во время встречи и заявил, «что безопасность газоснабжения обеспечена, что Россия поставит указанное в договоре количество (газа) и что можно продолжать платить в евро».

Президент России 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку «голубого топлива», банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — «Газпромом». «Газпром» работает над реализацией механизма.

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