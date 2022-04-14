Китай защитит свои компании от давления на фоне антироссийских санкций

«Отдельные страны применили санкции против РФ, создав помехи для китайско-российского торгово-экономического сотрудничества. Некоторые иностранные компании нарушают нормальные принципы рыночного взаимодействия и оказывают давление на предприятия Китая, требуя от них “выбрать чью-либо сторону”», — заявила Цзюэтин в ходе сегодняшнего брифинга Минкоммерции КНР (цитата по ТАСС).
Она добавила, что Китай не допустит давления со стороны зарубежных партнеров и «будет твердо отстаивать законные права своих компаний».
Шу Цзюэтин также подчеркнула, что КНР не намерена поддерживать западные санкции в отношении России и выступила против «рестрикций, вводимых в одностороннем порядке не на основе норм международного права».
О схожей позиции по данному вопросу на брифинге заявил представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, назвавший политику западных стран проявлением «двойных стандартов» в международных отношениях. «Мы также выступаем против безосновательной критики и подозрений в адрес Китая, считаем совершенно неприемлемыми любые попытки оказания давления или угрозы», — прокомментировал он недавнее заявление министра финансов США о готовности введения санкций против Китая.
Еще в начале марта представители КНР пообещали принять ответные меры в случае давления на китайские компании со стороны западных стран. Китайское руководство не поддерживает санкции США и ЕС в отношении России, введенные после 24 февраля, заявляя, что подобная политика ведет к обострению противоречий и «разделению мира».