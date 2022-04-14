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12:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай защитит свои компании от давления на фоне антироссийских санкций

Китайское руководство примет меры для защиты интересов компаний КНР в связи с оказываемым на них давлением из-за санкций против России. Об этом заявила представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин. «Безосновательность» подобных мер в отношении КНР также отметили в китайском МИДе.

Источник: Reuters

«Отдельные страны применили санкции против РФ, создав помехи для китайско-российского торгово-экономического сотрудничества. Некоторые иностранные компании нарушают нормальные принципы рыночного взаимодействия и оказывают давление на предприятия Китая, требуя от них “выбрать чью-либо сторону”», — заявила Цзюэтин в ходе сегодняшнего брифинга Минкоммерции КНР (цитата по ТАСС).

Она добавила, что Китай не допустит давления со стороны зарубежных партнеров и «будет твердо отстаивать законные права своих компаний».

Шу Цзюэтин также подчеркнула, что КНР не намерена поддерживать западные санкции в отношении России и выступила против «рестрикций, вводимых в одностороннем порядке не на основе норм международного права».

О схожей позиции по данному вопросу на брифинге заявил представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, назвавший политику западных стран проявлением «двойных стандартов» в международных отношениях. «Мы также выступаем против безосновательной критики и подозрений в адрес Китая, считаем совершенно неприемлемыми любые попытки оказания давления или угрозы», — прокомментировал он недавнее заявление министра финансов США о готовности введения санкций против Китая.

Еще в начале марта представители КНР пообещали принять ответные меры в случае давления на китайские компании со стороны западных стран. Китайское руководство не поддерживает санкции США и ЕС в отношении России, введенные после 24 февраля, заявляя, что подобная политика ведет к обострению противоречий и «разделению мира».

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