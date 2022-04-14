Песков: Путин никогда принципиально не отказывался от встречи с Зеленским

«В предметном плане каких-то новаций на этот счет нет. По встрече мы говорили, что принципиально президент никогда от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа», — сказал представитель Кремля.
«Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем», — добавил Песков.
Ранее Эрдоган высказал мнение, что только Анкара способна обеспечить достижение прогресса в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, Турция «глубоко ощущает последствия российского и украинского кризиса, особенно в отношении цен на энергоносители и продукты питания». Между тем во вторник Путин заявил, что Киев отошел от достигнутых на российско-украинских переговорах в Стамбуле договоренностей и тем самым вернул этот процесс в тупиковую ситуацию.