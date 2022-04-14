США отказались впоследствии возвращать арестованные активы российских бизнесменов

«Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их», — заявил Салливан в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона (цитата по ТАСС). «Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — ответил советник президента на вопрос, могут ли власти США вернуть впоследствии владельцам задержанные активы вроде дорогостоящих яхт.
Джейк Салливан также сообщил, что США готовят новые меры по пресечению уклонения России от санкций.
В ближайшие дни мы сосредоточимся на уклонении от уплаты налогов.
Джейк Салливансоветник президента США по нацбезопасности
«Я думаю, что на следующей неделе или через две у нас будет несколько объявлений, в которых будут указаны объекты, которые пытаются способствовать уклонению как внутри России, так и за ее пределами», — сказал советник президента США, не вдаваясь в подробности.
Западные страны в ответ на российскую военную операцию на Украине начали вводить новые санкции. Под них попали как физлица, так и юрлица. Среди первых ограничения были введены против ряда крупных российских бизнесменов. Помимо прочего санкции включают в себя заморозку активов и запрет на въезд в страны, их применившие.