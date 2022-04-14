МИД увидел риск «самых нежелательных последствий» из-за Финляндии в НАТО

Присоединение прежде нейтральных Финляндии и Швеции к НАТО приведет к нежелательным последствиям и радикальной смене военно-политической ситуации, этим странам следует сохранить свой нейтральный статус, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«В противном случае это серьезно ухудшит ситуацию в военной сфере и приведет к самым нежеланным последствиям, которых необходимо избегать», — предупредил Грушко.
Нейтральный статус Финляндии и Швеции прежде не мешал им проводить сближение с Евросоюзом, статус следует сохранить из-за «коренных интересов» народов Северной Европы, считает замглавы российского МИДа.
Он отметил, что протяженность российско-финской границы составляет 1,3 тыс. км. «Мы вынуждены будем принимать меры обеспечения нашей безопасности и обороны, которые мы сочтем необходимыми, это альфа и омега военного строительства», — сказал Грушко, отвечая на вопрос о возможности размещения российского ядерного арсенала в Балтийском регионе.
Финское правительство 13 апреля опубликовало обновленный доклад о политике безопасности, в нем впервые прямо говорится о наличии «российской угрозы», пишет Yle. Глава финского МИДа Пекка Хаависто во время презентации доклада сказал, что развитие ситуации с безопасностью в Европе и Финляндии сложнее предсказать, чем когда-либо со времен окончания холодной войны.
Хаависто, говоря о возможности альянса обеспечить безопасность страны, указал, что Россия готова идти на большие риски, чем прежде.
В докладе также сказано, что Финляндии следует готовиться к масштабным и непредсказуемым рискам в случае подачи заявки на вступление в НАТО: в частности, написано там, есть угроза роста напряженности на границе с Россией. Присоединение Финляндии к НАТО приблизит альянс к стратегически важным российским регионам — Санкт-Петербургу и Кольскому полуострову, отмечается в документе.
В середине января в Госдепартаменте США сообщили о готовности к обсуждению вопроса о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, если власти этих стран выразят такое желание. «Очевидно, что они [Финляндия и Швеция] давно создали стабильные демократии, так что этот разговор будет немного другим, чем со странами, которые находятся в состоянии перехода к демократической системе», — подчеркнула тогда заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. В МИД Финляндии тогда же заверили, что Хельсинки не обсуждает с НАТО ни присоединение, ни будущие планы по этому поводу.
В 2017 году присоединения страны к альянсу желали 22% опрошенных порталом Yle жителей Финляндии, в январе 2022 года о поддержке этого шага заявили 30% финнов. Уже в конце февраля вступление Финляндии в НАТО впервые одобрили большинство опрошенных (53%), к середине марта этот показатель вырос до 62%. В Yle отметили, что 77% респондентов заявили о поддержке членства в НАТО в случае, если бы аналогичное решение приняли в Швеции.
Финский премьер Санна Марин в начале апреля заявила, что «Россия не тот сосед, каким мы ее считали», призвав пересмотреть позицию страны по членству в НАТО и начать соответствующие общественные дискуссии. В НАТО заверили, что принятие Швеции и Финляндии при желании властей этих стран пройдет быстро.
Швеция подаст заявку на вступление в НАТО в июне этого года, рассказала премьер Магдалена Андерссон. Марин отметила, что Финляндия примет решение по этому вопросу в течение девяти недель.
В Кремле ранее заявили, что возможное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО не станет для России экзистенциальной угрозой, однако Москве в этом случае придется «сбалансировать ситуацию». «Нам придется делать наш западный фланг все более и более изощренным с точки зрения обеспечения нашей безопасности», — рассказал представитель российского президента Дмитрий Песков.
В свою очередь, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в таком случае «ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет», обосновав это восстановлением баланса. По его словам, России придется серьезно укрепить границы — нарастить группировку ПВО, сухопутных сил и развернуть «существенные военно-морские силы» в Финском заливе. Медведев также отказался связать возможное присоединение этих стран к НАТО с операцией на Украине. «Главное — у нас нет с этими странами территориальных споров, как с Украиной», — утверждает он.