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22:11 (мск), источник: © РИА Новости

Байден заявил, что готов лично поехать в Киев

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг заявил, что готов лично отправиться с визитом в Киев.

Источник: AP 2022

Перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд у хозяина Белого дома состоялось традиционное краткое общение с журналистами «на ногах», в ходе которого Байдена спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в Киев.

В ответ Байден сказал, что решение на этот счет пока не принято. Однако затем президента США попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль.

«Вы готовы поехать?» — спросил в шутку Байден журналиста. Услышав в ответ аналогичный вопрос, он утвердительно ответил: «Да».

Газета Politico в среду сообщила, что США обсуждают возможность отправить с визитом в Киев представителя своей администрации, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским и продемонстрировать поддержку Украины.

Окончательное решение на данный счет еще не принято.

Среди возможных кандидатов на данную роль, как отмечалось, остаются сам Байден и вице-президент США Камала Харрис. Вместе с тем, по словам источников издания, наиболее вероятен сценарий, при котором в Киев отправится глава дипломатического или оборонного ведомства страны.

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