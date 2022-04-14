22:11 (мск), источник: © РИА Новости
Байден заявил, что готов лично поехать в Киев
ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг заявил, что готов лично отправиться с визитом в Киев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд у хозяина Белого дома состоялось традиционное краткое общение с журналистами «на ногах», в ходе которого Байдена спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в Киев.
В ответ Байден сказал, что решение на этот счет пока не принято. Однако затем президента США попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль.
«Вы готовы поехать?» — спросил в шутку Байден журналиста. Услышав в ответ аналогичный вопрос, он утвердительно ответил: «Да».
Окончательное решение на данный счет еще не принято.
Среди возможных кандидатов на данную роль, как отмечалось, остаются сам Байден и вице-президент США Камала Харрис. Вместе с тем, по словам источников издания, наиболее вероятен сценарий, при котором в Киев отправится глава дипломатического или оборонного ведомства страны.