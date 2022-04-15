Reuters: Силуанов попросил Бразилию о поддержке в МВФ и G20 на фоне санкций

По данным Reuters, российский Минфин попросил Бразилию помочь для «предотвращения политических обвинений и попыток дискриминации в международных финансовых институтах и на многосторонних форумах». Как утверждает Антон Силуанов, «за кулисами в МВФ и Всемирном банке ведется работа по ограничению или даже исключению России из процесса принятия решений».
«Как известно, Россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений, вызванных санкциями, введенными США и их союзниками», — говорится в отправленном российским министром письме.
По словам Силуанова, почти половина международных резервов России была заморожена, а ее внешнеторговые операции блокируются. Он утверждает, что «США и их сателлиты проводят политику изоляции России от международного сообщества».
Министр убежден, что санкции нарушают принципы, на основании которых созданы МВФ и Всемирный банк.
«Мы считаем, что нынешний кризис, вызванный беспрецедентными экономическими санкциями со стороны стран G7, может иметь долгосрочные последствия, если мы не предпримем совместных действий для его разрешения», — отметил глава российского Минфина.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций в ответ на российскую военную операцию на Украине, начатую 24 февраля. Были заморожены около половины ($300 млрд) золотовалютных резервов Центробанка РФ. Кремль утверждает, что причин для дефолта у России нет. Минфин говорил, что готов судиться при попытке Запада объявить дефолт России.