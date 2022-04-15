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05:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава ЦРУ назвал Китай главным вызовом для США

Лидерство Китая является наиболее важным вызовом для США в этом столетии, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Также в числе вызовов он назвал ситуацию вокруг Украины, влияние технологических изменений и увеличение числа рабочих мест.

Источник: Reuters

В ходе выступления в Технологическом институте Джорджии господин Бернс назвал КНР «опасным соперником». По его словам, власти Китая пытаются опередить США «буквально в каждой сфере» — от «экономической силы до военной мощи, от космоса до киберпространства».

«Насколько я могу судить, долгосрочная проблема, вызванная амбициозным лидерством Китая, является единственным наиболее важным вызовом (для США.— “Ъ”) в XXI веке», — убежден глава ЦРУ (цитата по ТАСС).

В качестве ответа на этот «вызов» ЦРУ планируют вдвое увеличить число сотрудников, знающих китайский язык, а также создать более разветвленную сеть агентов за рубежом.

«Не будет ничего важнее для нашего долгосрочного успеха, чем-то, как хорошо мы будем конкурировать с КНР и как успешно мы подготовимся к этому соревнованию в ближайшие годы», — добавил Уильям Бернс.

В середине марта президент США Джо Байден провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент сказал, что Китай может пострадать, если поможет России смягчить эффект от санкций, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине. МИД КНР объяснил кризис на Украине дисбалансом механизмов безопасности в Европе, а также заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина не имеет границ.

Лаура Кеффер

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