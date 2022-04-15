Глава ЦРУ назвал Китай главным вызовом для США

В ходе выступления в Технологическом институте Джорджии господин Бернс назвал КНР «опасным соперником». По его словам, власти Китая пытаются опередить США «буквально в каждой сфере» — от «экономической силы до военной мощи, от космоса до киберпространства».
«Насколько я могу судить, долгосрочная проблема, вызванная амбициозным лидерством Китая, является единственным наиболее важным вызовом (для США.— “Ъ”) в XXI веке», — убежден глава ЦРУ (цитата по ТАСС).
В качестве ответа на этот «вызов» ЦРУ планируют вдвое увеличить число сотрудников, знающих китайский язык, а также создать более разветвленную сеть агентов за рубежом.
«Не будет ничего важнее для нашего долгосрочного успеха, чем-то, как хорошо мы будем конкурировать с КНР и как успешно мы подготовимся к этому соревнованию в ближайшие годы», — добавил Уильям Бернс.
В середине марта президент США Джо Байден провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент сказал, что Китай может пострадать, если поможет России смягчить эффект от санкций, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине. МИД КНР объяснил кризис на Украине дисбалансом механизмов безопасности в Европе, а также заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина не имеет границ.