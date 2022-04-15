Археологи нашли в Чатал-Хююке остатки лестницы эпохи неолита Возраст этого предмета составляет около 8500 лет
Фоторепортажи
35Прощание с Владимиром Жириновским
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
05:37 (мск), источник: © РИА Новости

Вице-канцлер ФРГ призвал нарастить поставки оружия Украине

БЕРЛИН, 15 апр — РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказался за повышение качества и количества поставок оружия Киеву, однако этот вопрос должен обсуждаться с партнерами по НАТО и ЕС.

«Мое ведомство отвечает за контроль над экспортом промышленной продукции — в этих рамках мы все одобрили без промедления и будем также одобрять без промедления в будущем. Пока это не включает тяжелые танки или истребители», — сказал Хабек в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, ожесточение боевых действий подразумевает повышение «количества и качества поставок оружия». «Но это мы обсуждаем с нашими европейскими партнерами и партнерами по НАТО», — добавил министр.

По словам Хабека, Германия обязана поддержать Украину оружием, но вместе с тем не должна сама стать целью для нападения.

«В рамках этого мы поставляем все возможное», — сказал политик.

Комментируя заявления оборонного концерна Rheinmetall, который выразил готовность поставить Киеву танки Leopard 1, вице-канцлер заявил, что сейчас эта техника не готова к использованию, на ее восстановление может уйти несколько месяцев.

Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил изданию Handelsblatt, что концерн готов поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder, для поставок потребуется разрешение от правительства ФРГ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Медведев рассказал о мерах в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Немцы призвали лишить Украину помощи из-за слов о Штайнмайере
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Путин: Украина отошла от договоренностей в Стамбуле, переговоры в тупике
У берегов Крыма фрегат Черноморского флота уничтожил украинский «Байрактар»
Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокаций с гибелью людей
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь