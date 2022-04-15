Вице-канцлер ФРГ призвал нарастить поставки оружия Украине

«Мое ведомство отвечает за контроль над экспортом промышленной продукции — в этих рамках мы все одобрили без промедления и будем также одобрять без промедления в будущем. Пока это не включает тяжелые танки или истребители», — сказал Хабек в интервью медиагруппе Funke.
По его словам, ожесточение боевых действий подразумевает повышение «количества и качества поставок оружия». «Но это мы обсуждаем с нашими европейскими партнерами и партнерами по НАТО», — добавил министр.
По словам Хабека, Германия обязана поддержать Украину оружием, но вместе с тем не должна сама стать целью для нападения.
«В рамках этого мы поставляем все возможное», — сказал политик.
Комментируя заявления оборонного концерна Rheinmetall, который выразил готовность поставить Киеву танки Leopard 1, вице-канцлер заявил, что сейчас эта техника не готова к использованию, на ее восстановление может уйти несколько месяцев.
Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил изданию Handelsblatt, что концерн готов поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder, для поставок потребуется разрешение от правительства ФРГ.