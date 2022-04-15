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09:25 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский заявил, что Украина «еще раньше» начала «войну» с Россией

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский, говоря о спецоперации России, заявил, что Украина «начала эту войну еще раньше», Киев должен был подготовиться к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире».

Источник: Reuters

Как отметил Зеленский в интервью Би-би-си, подготовиться к такому «одной стране сложно», и поэтому Украине нужна была помощь. «Именно поэтому мы хотели в НАТО. Именно поэтому мы стабилизировали ситуацию в Украине. Именно поэтому нам было необходимо сильное руководство моей команды. Именно поэтому мы боролись с некоторыми политическими группами внутри нашей страны… Мы начали эту войну еще раньше», — сказал он.

По его словам, Украине нужно было готовиться, в частности ей нужны были деньги и оружие. «И мы именно это и делали. Мы говорили. Мы непублично договаривались про те или иные поставки», — сказал Зеленский, добавив, что «о некоторых вещах» Киев договаривался с некоторыми странами еще в декабре и январе.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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