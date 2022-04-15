ООН: 870 тысяч украинских беженцев вернулись в свои дома

На Украину вернулись 870 тысяч беженцев, которые оставили свои дома после начала специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Организации Объединённых Наций.
«870 тысяч украинских беженцев <…> уже вернулись на родину. Ежедневно на Украину возвращаются 30 тысяч человек», — говорится в сообщении ООН со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала «Операции Z» на Украине по меньшей мере 11,7 миллиона человек оставили свои дома. Так, более 4,6 миллиона украинцев уехали в другие страны, а 7,1 миллиона переместились в убежища внутри страны. В ООН прогнозируют, что миграция на Украину будет продолжать расти.
«Это неизбежно создаст новые проблемы для гуманитарного реагирования на кризис, поскольку людям потребуется поддержка для реинтеграции в свои сообщества или поиска подходящих принимающих сообществ, если возвращение в свои дома невозможно или нецелесообразно», — сообщили в УКГВ.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не увидел сейчас возможности для всеобщего перемирия на Украине. Он также сообщил, что организация обратилась к РФ с рядом инициатив. В частности, речь идёт о локальном прекращении огня в коридорах доставки гумпомощи и эвакуации граждан.