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10:40 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров сообщил об успешных ударах по противнику в Северодонецке

ГРОЗНЫЙ, 15 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешных артиллерийских ударах по позициям врага, укрывающегося в районе Северодонецка Луганской области.

Источник: © РИА Новости

Северодонецк и Краматорск — основные пункты сосредоточения группировки украинских войск в Донбассе.

«Бено докладывает об успешных артиллерийских ударах по позициям врага, укрывающегося в районе населенного пункта Северодонецк. Российскими истребителями и реактивными системами залпового огня активно подавляются укрепленные опорные пункты украинских националистов», — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

Другие детали пока не приводятся.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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