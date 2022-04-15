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10:42 (мск), источник: Ведомости

Группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море для учений

Корабли первой постоянной морской группы НАТО вошли в Балтийское море для участия в учениях с государствами-партнерами и странами-союзниками, cообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

Источник: Reuters

«В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут уже в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта», — говорится в сообщении. Основная задача учений — продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом, подчеркивает ERR. На следующей неделе планируется начало учений совместно с эстонскими морпехами.

7 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины. Он уточнил, что помощь Грузии будет оказана в таких сферах, как ситуационная осведомленность, безопасность связи и киберпространство. Для Боснии и Герцеговины будет разработан пакет поддержки, который позволит укрепить оборонный потенциал страны.

В случае Украины Столтенберг отметил, что стране поставляется широкий спектр вооружений, как советского времени, так и современное, не разделяя их на наступательные и оборонительные. Он еще раз подчеркнул, что основная задача НАТО в случае длительной операции на Украине — недопущение распространения конфликта за пределы этой страны.

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