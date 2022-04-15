От чего лечились Пушкин, Горький, Некрасов и другие писателиМногие русские писатели и поэты имели душевные заболевания
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
8Полет Гагарина в цифрах
10:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Китай заявил о подрыве политической основы отношений США и КНР из-за Тайваня

Визит американских конгрессменов на Тайвань подрывает политическую основу отношений США и КНР. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь, передает РИА Новости.

Источник: AFP/офис президента Тайваня

«Эти действия США серьезно нарушают принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно подрывают политическую основу китайско-американских отношений и еще больше усиливают напряженность в Тайваньском проливе», — сказал он.

Ранее делегация членов Конгресса США прибыла с кратким визитом на Тайвань, группу возглавляет сенатор-республиканец Линдси Грэм. 15 апреля американцы должны встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и с некоторыми членами кабмина. Планируется обсудить двусторонние отношения и обеспечение безопасности в Азиатском регионе.

В ответ Народно-освободительная армия Китая (НОАК) решила провести военные учения в районе Тайваня. Для проведения учений НОАК направила к острову боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования.

 Филипп Киркоров рассказал о браке с Аллой Пугачевой
В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь