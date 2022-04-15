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11:40 (мск), источник: Известия

В Совфеде заявили о скором окончании спецоперации России по защите Донбасса

Спецоперация РФ по защите Донбасса довольно скоро закончится. Об этом в пятницу, 15 заявил замруководителя комиссии партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству Андрей Климов.

Источник: AFP 2022

«Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать», — заявил Климов в ходе брифинга со СМИ.

Он уточнил, что спецоперация закончится, как только Украина станет безопасной для России.

Российские специалисты обеспечат безопасность ядерных объектов и проверят «что там происходит» с биолабораториями на территории страны, подчеркнул Климов.

«После этого военная фаза прекратится», — подытожил сенатор.

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы есть данные о том, что вокруг России создана сеть биолабораторий, где работают над созданием новых видов биологического оружия.

6 апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН заявил, что США проводили на Украине исследования, запрещенные на их территории.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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