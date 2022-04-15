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12:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Польши ввел эмбарго на российский уголь и разрешил замораживать активы россиян

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон «о специальных решениях для противодействия агрессии против Украины», который включает запрет на ввоз угля из России и Белоруссии. Документ также предусматривает возможность замораживания активов российских граждан и компаний, которые поддерживают российские войска.

Источник: AP 2022

Разработанный правительством Польши закон запрещает ввоз в республику и транзит через территорию страны энергетического или коксующегося угля из России и Белоруссии. Нарушителям запрета грозят конфискация товара и штраф в размере до 20 млн злотых (почти 400 млн руб.).

Закон дает возможность заморозить средства и ресурсы физических или юридических лиц, организаций и органов, которые внесут в специальный список МВД. Ведомство будет пополнять этот список самостоятельно либо по заявлению спецслужб.

В этот список войдут лица и организации «прямо или косвенно поддерживающие» российскую спецоперацию на Украине.

13 апреля Дуда, а также президенты Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа и Эстонии Алар Карис посетили Киев и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи они поговорили «о политической поддержке и военной помощи» Украине.

Ранее Европа приняла пятый пакет санкций против РФ, который включает запрет на ввоз российского угля — экспортировать российский уголь в Европу через третьи страны будет невозможно.

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Дарья Эрозбек

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