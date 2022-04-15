Президент Польши ввел эмбарго на российский уголь и разрешил замораживать активы россиян

Разработанный правительством Польши закон запрещает ввоз в республику и транзит через территорию страны энергетического или коксующегося угля из России и Белоруссии. Нарушителям запрета грозят конфискация товара и штраф в размере до 20 млн злотых (почти 400 млн руб.).
Закон дает возможность заморозить средства и ресурсы физических или юридических лиц, организаций и органов, которые внесут в специальный список МВД. Ведомство будет пополнять этот список самостоятельно либо по заявлению спецслужб.
В этот список войдут лица и организации «прямо или косвенно поддерживающие» российскую спецоперацию на Украине.
13 апреля Дуда, а также президенты Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа и Эстонии Алар Карис посетили Киев и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи они поговорили «о политической поддержке и военной помощи» Украине.
Ранее Европа приняла пятый пакет санкций против РФ, который включает запрет на ввоз российского угля — экспортировать российский уголь в Европу через третьи страны будет невозможно.