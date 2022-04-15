Казахстан объяснил экономией отмену парада на День Победы

«Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов», — говорится в сообщении пресс-службы.
В стране планируют провести 50 военно-патриотических мероприятий, часть из них посвящены Великой Отечественной войне и вооруженным силам республики, сообщали в ведомстве.
О том, что проведение военного парада не планируется, Минобороны Казахстана объявило 13 апреля, однако причины такого решения не назвали. Текущий год станет третьим, когда Казахстан отменяет парад ко Дню Победы. В 2020 и 2021 году мероприятие не состоялось из-за коронавируса.
В России парад Победы в 2022 году пройдет в обычном формате. Подготовка к нему уже началась.