WP: Россия предупредила США о «непредсказуемых последствиях» за военную помощь Украине

По версии газеты, нота была направлена в ответ на объявленный накануне новый пакет военной помощи Киеву на $800 млн. Документ якобы был передан Госдепу посольством РФ в Вашингтоне. В Госдепе эту информацию пока не прокомментировали.
Россия обвинила союзников в нарушении «жестких принципов» переброски вооружений в зоны конфликта и в игнорировании «угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований на Украине».
«Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — приводит WP отрывок из ноты.
В новый пакет помощи Украине от США войдут 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, 500 ракет Javelin и 11 вертолетов Ми-17 российского производства.