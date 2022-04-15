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12:56 (мск), источник: Коммерсантъ

WP: Россия предупредила США о «непредсказуемых последствиях» за военную помощь Украине

Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения. С копией письма ознакомилась The Washington Post (WP).

Источник: AP 2022

По версии газеты, нота была направлена в ответ на объявленный накануне новый пакет военной помощи Киеву на $800 млн. Документ якобы был передан Госдепу посольством РФ в Вашингтоне. В Госдепе эту информацию пока не прокомментировали.

Россия обвинила союзников в нарушении «жестких принципов» переброски вооружений в зоны конфликта и в игнорировании «угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований на Украине».

«Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — приводит WP отрывок из ноты.

В новый пакет помощи Украине от США войдут 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, 500 ракет Javelin и 11 вертолетов Ми-17 российского производства.

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Дарья Эрозбек

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