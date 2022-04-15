Захарова рассказала о последствиях при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

«С вступлением в альянс Стокгольм и Хельсинки лишатся этой возможности. Естественно, выбор за властями. Но они должны понимать и последствия такого шага для наших двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии», — отметила дипломат.
По словам Захаровой, территории этих стран уже давно осваивались НАТО, там проводились масштабные военные учения.
Зачем это нужно альянсу — понятно. Цель — продолжать наращивание военного потенциала и географическую экспансию, создать еще один фланг для угроз России. А вот зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией — неясно. Негативные последствия для мира и стабильности на Севере Европы очевидны.
Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ
Дипломат подчеркнула, что в течение десятилетий внешнеполитическая линия «военного неприсоединения обеспечивала надежный уровень безопасности Швеции и Финляндии». Также она служила прочной основой для выстраивания сотрудничества с Россией.
«Членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность. Они автоматически окажутся на натовской “передовой”. Более того, членство в НАТО подразумевает фактически отказ от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны, да и во внешней политике», — подытожила Захарова.
Svenska dagbladet со ссылкой на источники в правящей партии сообщила, что Швеция в июне подаст заявку на вступление в НАТО.