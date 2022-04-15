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13:20 (мск), источник: Известия

Захарова рассказала о последствиях при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Потенциальное членство Швеции и Финляндии в НАТО вряд ли будет способствовать укреплению и международного престижа в этих странах. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Reuters

«С вступлением в альянс Стокгольм и Хельсинки лишатся этой возможности. Естественно, выбор за властями. Но они должны понимать и последствия такого шага для наших двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, территории этих стран уже давно осваивались НАТО, там проводились масштабные военные учения.

Зачем это нужно альянсу — понятно. Цель — продолжать наращивание военного потенциала и географическую экспансию, создать еще один фланг для угроз России. А вот зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией — неясно. Негативные последствия для мира и стабильности на Севере Европы очевидны.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что в течение десятилетий внешнеполитическая линия «военного неприсоединения обеспечивала надежный уровень безопасности Швеции и Финляндии». Также она служила прочной основой для выстраивания сотрудничества с Россией.

«Членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность. Они автоматически окажутся на натовской “передовой”. Более того, членство в НАТО подразумевает фактически отказ от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны, да и во внешней политике», — подытожила Захарова.

Svenska dagbladet со ссылкой на источники в правящей партии сообщила, что Швеция в июне подаст заявку на вступление в НАТО.

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