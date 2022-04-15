Песков назвал уничтожение украинских нацбатальонов первоочередной задачей

«Главное — это освобождать все-таки (Украину.— ''Ъ'') от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», — заявил он во время пресс-колла.
Песков отметил, что мирная жизнь налаживается в тех местах, где «националистические батальоны не берут мирное население в заложники», где они же не «расстреливают социальные объекты, дома».
А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, о чем я сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России
Президент России Владимир Путин в первом публичном выступлении по поводу военной операции сказал, что ее цель: «Помочь людям на Донбассе». «То, что мы делаем, помогаем людям, спасаем людей, с одной стороны, а с другой стороны — мы просто предпринимаем меры обеспечения безопасности самой России», — заявлял он в апреле (цитата по «Интерфаксу»).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что цель операции российских войск на Украине — окончить курс на гегемонию США. По его словам, спецоперация должна помешать «безоглядному курсу» на полное доминирование США в мире.
Министр обороны России Сергей Шойгу считает первостепенной целью военной операции на Украине освобождение Донбасса.