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13:57 (мск), источник: Lenta.Ru

США обучат украинских военных для боев в Донбассе

Министерство обороны США разрабатывает план обучения украинских военных работе с новым вооружением. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Источник: AFP 2022

По словам высокопоставленного представителя министерства, обучение продлится несколько дней. За это время украинские солдаты должны освоить основы использования 155-мм гаубиц, противоартиллерийских радаров и радаров систем противовоздушной обороны (ПВО) Sentinel.

Администрация американского президента Джо Байдена предполагает, что следующая стадия спецоперации пройдет на территории Донбасса. Там, по данным США, могут происходить крупные бои и столкновения на открытых полях. Исходя из этих предположений, Вашингтон значительно расширил перечень видов вооружений, предоставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ). По данным газеты, США впервые поставят противопехотные мины, дальнобойную артиллерию, бронетехнику и средства радиолокационной защиты.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что Вашингтон рассчитывает завершить отправку всей военной помощи Украине в рамках нового пакета на 800 миллионов долларов в течение месяца. По его словам, доставка помощи потребует множества транспортных авиарейсов «на протяжении многих дней». По данным WP, Россия в ответ на это направила США ноту с требованием «прекратить безответственную милитаризацию Украины».

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