Посетивший Тайвань сенатор США Грэм пообещал, что Китай заплатит за поддержку России

Ранее США пообещали предпринять все возможные шаги, чтобы не допустить силового воссоединения Тайваня с материковым Китаем.
«Мы заставим Китай заплатить большую цену за то, что они делают. Поддержка Путина (президента России Владимира Путина. — “Ъ”) должна иметь свою цену», — сказал американский сенатор во время встречи с президентом Тайваня Цай Инвэнь, его слова передает AFP.
На вопрос, сможет ли Вашингтон направить войска для помощи в защите Тайваня в случае нападения Китая, господин Грэм ответил, что «рассматриваются все варианты», однако от прямого ответа уклонился.
«У нас есть сильные вооруженные силы не для того, чтобы забирать чужую собственность, а для защиты нашей свободы и свободы мира», — заявил он.
Вчера, 14 апреля, делегация из шести американских конгрессменов прибыла в Тайвань с необъявленным визитом. В министерстве обороны КНР расценили его как «серьезные неправильные сигналы тайваньским сепаратистам», подаваемые США вопреки «обещаниям КНР не поддерживать» остров.
С начала военной операции на Украине Вашингтон неоднократно предупреждал, что накажет КНР за поддержку России и помощь ей в обходе санкций.