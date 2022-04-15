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14:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Посетивший Тайвань сенатор США Грэм пообещал, что Китай заплатит за поддержку России

Китай должен заплатить высокую цену за поддержку российской агрессии против Украины, заявил в пятницу сенатор США Линдси Грэм во время поездки на Тайвань.

Источник: AFP 2022

Ранее США пообещали предпринять все возможные шаги, чтобы не допустить силового воссоединения Тайваня с материковым Китаем.

«Мы заставим Китай заплатить большую цену за то, что они делают. Поддержка Путина (президента России Владимира Путина. — “Ъ”) должна иметь свою цену», — сказал американский сенатор во время встречи с президентом Тайваня Цай Инвэнь, его слова передает AFP.

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На вопрос, сможет ли Вашингтон направить войска для помощи в защите Тайваня в случае нападения Китая, господин Грэм ответил, что «рассматриваются все варианты», однако от прямого ответа уклонился.

«У нас есть сильные вооруженные силы не для того, чтобы забирать чужую собственность, а для защиты нашей свободы и свободы мира», — заявил он.

Вчера, 14 апреля, делегация из шести американских конгрессменов прибыла в Тайвань с необъявленным визитом. В министерстве обороны КНР расценили его как «серьезные неправильные сигналы тайваньским сепаратистам», подаваемые США вопреки «обещаниям КНР не поддерживать» остров.

С начала военной операции на Украине Вашингтон неоднократно предупреждал, что накажет КНР за поддержку России и помощь ей в обходе санкций.

Дарья Эрозбек

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