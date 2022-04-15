15:23 (мск), источник: ТАСС
Псаки заявила, что поездка Байдена на Украину не планируется
14 апреля президент США в беседе с журналистами в ответ на вопрос о том, готов ли он поехать на украинскую территорию, ответил положительно.
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НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Поездка президента США Джо Байдена на Украину в данный момент не планируется. Об этом сообщила в пятницу в эфире подкаста Pod Save America пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Нет, мы не отправляем президента на Украину», — сказала она, комментируя слова Байдена о возможной поездке.
В четверг президент США в краткой беседе с журналистами в ответ на вопрос о том, готов ли он поехать на Украину, ответил: «Да». Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон может отправить высокопоставленного представителя администрации в Киев. Это может быть либо министр обороны Ллойд Остин, либо госсекретарь Энтони Блинкен.