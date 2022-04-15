Россияне поделились, каково жить с «нестандартными» именами Магда, Лита, Грачик — взрослые и дети рассказали, как им живется с необычными именами, дразнили ли их в школе и кто вообще все это придумал
Фоторепортажи
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
15:23 (мск), источник: ТАСС

Псаки заявила, что поездка Байдена на Украину не планируется

14 апреля президент США в беседе с журналистами в ответ на вопрос о том, готов ли он поехать на украинскую территорию, ответил положительно.

Источник: AFP 2022

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Поездка президента США Джо Байдена на Украину в данный момент не планируется. Об этом сообщила в пятницу в эфире подкаста Pod Save America пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Нет, мы не отправляем президента на Украину», — сказала она, комментируя слова Байдена о возможной поездке.

В четверг президент США в краткой беседе с журналистами в ответ на вопрос о том, готов ли он поехать на Украину, ответил: «Да». Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон может отправить высокопоставленного представителя администрации в Киев. Это может быть либо министр обороны Ллойд Остин, либо госсекретарь Энтони Блинкен.

Справка
Как Украина, Россия и мир отреагировали на события в украинской БучеСША и ЕС обвиняют Россию в военных преступлениях, обещая новые санкции. Москва говорит об инсценировке и готовит данные для расследования действий нацбатальонов
 Страны, уже выразившие согласие платить за газ в рублях
Чем перевод расчетов за экспорт на рубли грозит самой России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь