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16:17 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев рассказал о новых мерах в миграционной сфере

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Новые меры в миграционной сфере должны помочь более тщательно контролировать приток мигрантов в Россию, получать сведения о каждом иностранце, который пересек границу, это важно для обеспечения национальной безопасности страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня на нашем мероприятии мы обратимся к одному из наиболее важных аспектов миграционной политики. Речь идет о модернизации систем, которые действуют в этой сфере и создании принципиально новых информационных систем всех ведомств, которые эту работу ведут… Пора уже выходить на окончательное решение — конфигурацию продуктов которые будут созданы… Понятно, что новые меры должны более тщательно контролировать приток мигрантов, чтобы было проще получить сведения о каждом иностранце, который пересек границу, собирается жить и работать в нашей стране, поэтому современные цифровые технологии должны помочь усовершенствовать эту работу», — сказал он.

По его словам, сейчас заинтересованные ведомства не имеют достоверной и полной статистики по мигрантам, а также информацию, чем те занимаются, их биографии.

«Эта информация имеет очень важное значение для обеспечения национальной безопасности страны… Мы должны точно понимать, кто к нам приезжает и с какими целями. Нужно наладить максимально эффективный межведомственный обмен данными», — добавил он.

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