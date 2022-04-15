Медведев рассказал о новых мерах в миграционной сфере

«Сегодня на нашем мероприятии мы обратимся к одному из наиболее важных аспектов миграционной политики. Речь идет о модернизации систем, которые действуют в этой сфере и создании принципиально новых информационных систем всех ведомств, которые эту работу ведут… Пора уже выходить на окончательное решение — конфигурацию продуктов которые будут созданы… Понятно, что новые меры должны более тщательно контролировать приток мигрантов, чтобы было проще получить сведения о каждом иностранце, который пересек границу, собирается жить и работать в нашей стране, поэтому современные цифровые технологии должны помочь усовершенствовать эту работу», — сказал он.
По его словам, сейчас заинтересованные ведомства не имеют достоверной и полной статистики по мигрантам, а также информацию, чем те занимаются, их биографии.
«Эта информация имеет очень важное значение для обеспечения национальной безопасности страны… Мы должны точно понимать, кто к нам приезжает и с какими целями. Нужно наладить максимально эффективный межведомственный обмен данными», — добавил он.