МИД считает антироссийскими заявления министра иностранных дел Израиля

«Обратили внимание на сделанный 7 апреля министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом очередной антироссийский выпад в контексте поддержки его страной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. Свои оценки указанной неправомерной и политически мотивированной резолюции мы уже давали», — говорится в заявлении ведомства.
Министерство заявило, что высказывания главы израильского внешнеполитического ведомства вызывают сожаление и неприятие, где была «плохо завуалирована попытка воспользоваться ситуацией вокруг Украины», чтобы отвлечь внимание международного сообщества от палестино-израильского конфликта.
«Как известно, в нарушение многочисленных решений Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН израильское правительство продолжает незаконную оккупацию и “ползучую аннексию” палестинских территорий, в результате которой свыше 2,5 миллионов палестинцев на Западном берегу реки Иордан сегодня проживают в отрезанных от внешнего мира разрозненных анклавах», — отметило ведомство.
МИД РФ также подчеркнул, что Сектор Газа по сути стал «тюрьмой под открытым небом», двухмиллионное население которого «в течение уже почти 14 лет вынуждено выживать в условиях введенной Израилем морской, воздушной и сухопутной блокады».
«Примечательно и то, что курс Израиля на сохранение самой длительной в послевоенной мировой истории оккупации проводится при молчаливом попустительстве ведущих западных стран и фактической поддержке США», — добавляется в заявлении.
Ранее израильский министр иностранных дел Яир Лапид назвал Совет ООН по правам человека (СПЧ) экстремистским, морально ущербным и предвзятым, хотя Израиль поддержал решение Генассамблеи ООН о приостановке членства России в этом органе после событий на Украине. Генассамблея ООН ранее приняла резолюцию о приостановке членства России в СПЧ. Постпредство РФ расценило это решение как неправомерное и политически мотивированное. МИД России заявил о досрочном прекращении с 7 апреля полномочий России как члена СПЧ. Израиль оказался среди стран, поддержавших приостановку членства РФ в Совете ООН по правам человека.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.