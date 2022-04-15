Ученые нашли следы первых микробов, появившихся на Земле Древнейшие микроорганизмы могли существовать вблизи гидротермальных источников всего лишь через 300 млн лет после образования планеты Земля
Фоторепортажи
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
20:16 (мск), источник: Коммерсантъ

ООН: на Украине с начала спецоперации погибли 1982 мирных жителя

С 24 февраля по 14 апреля на Украине погибли 1982 мирных жителя, ранения получили 2651 человек.

Источник: AFP 2022

Среди погибших и раненых 162 и 256 детей соответственно, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

На подконтрольной Киеву территории Луганской и Донецкой областей погибли 637 человек, ранены 1040. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках погибли 79 человек, ранен 291. В других областях Украины погибли 1266 человек, ранены 1320. В ООН считают, что фактические цифры выше из-за задержки информации и необходимости ее подтверждения. Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля.

Мария Федотова

 Каким был крейсер «Москва». Схема
Нарышкин пообещал противникам военной операции «судьбу Мазепы»
Военная операция на Украине
Путин: Украина отошла от договоренностей в Стамбуле, переговоры в тупике
У берегов Крыма фрегат Черноморского флота уничтожил украинский «Байрактар»
Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокаций с гибелью людей
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь