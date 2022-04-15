20:16 (мск), источник: Коммерсантъ
ООН: на Украине с начала спецоперации погибли 1982 мирных жителя
С 24 февраля по 14 апреля на Украине погибли 1982 мирных жителя, ранения получили 2651 человек.
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Среди погибших и раненых 162 и 256 детей соответственно, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
На подконтрольной Киеву территории Луганской и Донецкой областей погибли 637 человек, ранены 1040. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках погибли 79 человек, ранен 291. В других областях Украины погибли 1266 человек, ранены 1320. В ООН считают, что фактические цифры выше из-за задержки информации и необходимости ее подтверждения. Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля.
Мария Федотова