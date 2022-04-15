Минобороны обвинило Украину в попытке удара по Каховской ГЭС

«Около 7:00 мск дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами “Точка-У”. Обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. Осколки одной из них упали на н.п. Новая Каховка Херсонской области. Получили повреждения здания детского сада и жилые дома», — говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны утверждают, что разрушение плотины ГЭС «должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных сил».
Каховская ГЭС на Днепре расположена примерно в 5 км от города Новая Каховка. Ее ввели в строй в 1950-е годы. Длина плотины ГЭС — 447 м.
В брифинге за 15 апреля Минобороны привело также следующие данные о ходе военных действий.
Ракетные войска и артиллерия поразили 217 военных объектов Украины. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены десять объектов ВСУ. Оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожены шесть украинских военных объектов. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2123 единицы специальной военной автомобильной техники. Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Среди ее целей президент Владимир Путин назвал «денацификацию» и демилитаризацию страны. Украина после ввода российских войск разорвала дипломатические отношения с Москвой и ввела военное положение.