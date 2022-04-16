Байден вслед за Путиным отчитался о доходах за прошлый год

Валовый доход супругов составил более $610 тыс., размер уплаченного подоходного налога — свыше $150 тыс., то есть эффективная ставка федерального подоходного налога для них составила 24,6%. В США действует прогрессивная шкала ставки подоходного налога, ее размер в 2021 году варьировал от 10 до 37%.
В США также взимается подоходный налог на уровне штатов. Джо Байден заплатил налог в размере около $31 тыс. в Делавэре, а его супруга — около $3 тыс. в Вирджинии.
Байден и его жена сделали взносы в размере более $17 тыс. в благотворительные организации, самым большим стал взнос в $5 тыс. в Фонд Бо Байдена — сына президента от первой жены Нейлии Байден.
О своих доходах также отчиталась вице-президент Камала Харрис и ее муж, второй джентльмен США Дуглас Эмхофф. Они заработали почти в три раза больше семьи президента: Харрис с мужем сообщили о валовом доходе в размере $1 млн 655 тыс.
Федеральный подоходный налог с этой суммы составил более $500 тыс., то есть ставка была 31,6%. Харрис также заплатила $120 тыс. подоходного налога в Калифорнии и $2 тыс. в Нью-Йорке, а Эмхофф — $54 тыс. подоходного налога в округе Колумбия. Супруги пожертвовали на благотворительность $22 тыс.
Доходы семей президента и вице-президента США по сравнению с позапрошлым годом почти не изменились. В 2020-ом Байдены отчитывались о заработке в размере чуть больше $607 тыс., а Харрис и ее муж — почти $1,7 млн.
Отчет о доходах за 2021 год 15 апреля представил и президент России Владимир Путин. Он заработал 10,2 млн руб. (около $128 тыс. по курсу Центробанка России на 16 апреля). По сравнению с прошлыми годами доход главы государства вырос, однако больше всего он заработал в 2017 году — почти 19 млн. руб.
Список задекларированного имущества Путина с 2020 года не изменился. Президенту принадлежат квартира площадью 77 кв. м и гараж 18 кв. м, а также два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф». Кроме того, в пользовании у Путина, согласно его декларации, есть квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м.