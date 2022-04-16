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07:29 (мск), источник: ТАСС

В Германии заявили, что немедленный запрет на газ из России грозит стране разобщением

БЕРЛИН, 16 апреля. /ТАСС/. Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выступил против введения эмбарго на поставки российского газа и отверг идею добычи сланцевого газа в Германии методом фрекинга.

Источник: AP 2022

«Немедленное эмбарго на [российский природный] газ поставило бы под угрозу социальный мир в Германии», — заявил он в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.

«Таким образом, мы должны действовать осмотрительно, тщательно подготавливать шаги и быть в состоянии придерживаться их, если хотим навредить [президенту России Владимиру] Путину», — утверждал Хабек.

«Мы активно работаем над достижением независимости от ископаемых источников энергии из России», — сказал министр, высказав мнение, что в вопросе снижения зависимости от импорта угля и нефти из России власти ФРГ «очень хорошо продвинулись вперед». «Что касается газа, интенсивно строятся терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ)», — отметил он.

Коснувшись возможностей добычи газа в самой Германии, Хабек заметил, что в регионе Северо-Германской низменности залегают большие запасы сланцевого газа, но добывать его можно только методом гидравлического разрыва пласта (фрекинг).

«С точки зрения водного законодательства это сложно, поскольку может быть связано с негативными последствиями для нашей природы. В настоящий момент нет и компаний, которые хотят это делать», — пояснил министр. К тому же, по его словам, уйдут годы, прежде чем удастся получить необходимые разрешения и наладить добычу.

Вице-канцлер напомнил, что собственные газовые месторождения Германии, где голубое топливо можно добывать традиционным способом, «по большей части исчерпаны».

Ранее Хабек объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. План предусматривает три этапа, сейчас речь идет о первом из них. В частности, были достигнуты договоренности об альтернативе поставкам из России, Германия якобы располагает соответствующей инфраструктурой.

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