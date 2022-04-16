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08:15 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД назвали кампанию США по исключению России из СПЧ ООН театром абсурда

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американская кампания по исключению России из Совета ООН по правам человека — это театр абсурда, США неоднократно нарушали основы гуманитарного права и сами не соответствуют критериям членства в совете, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

Источник: Reuters

«США, которые позиционируют себя в качестве локомотива демократии и прав человека, на самом деле не соответствуют даже формальным критериям членства в Совете ООН по правам человека», — сказал дипломат.

Он напомнил, что из 12 основных международных правозащитных конвенций и факультативных протоколов к ним американская сторона ратифицировала только пять.

Несмотря на декларируемое гендерное равноправие, США, например, до сих пор не присоединились к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Среди других документов — Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о правах инвалидов.

«И это не полный список, а лишь базовые договоры», — подчеркнул замминистра. «За последнее время администрация США дала зеленый свет на посещение своей страны лишь трем спецдокладчикам СПЧ. Остальных — а их десятки — тормозят», — сказал Вершинин.

Трудно не заметить, что Соединенные Штаты являются страной, где проявления расизма и расовой дискриминации не только не изжиты в XXI веке, но и приняли системный и структурный характер, заявил замглавы МИД.

«А сколько раз за последние 20 лет Вашингтон выступал агрессором, развязывая по своему усмотрению войны во всех регионах мира? Разве американцы понесли какую-либо ответственность за многочисленные нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии?» — отметил Вершинин.

Дипломат констатировал, что страна с таким «послужным списком» в правозащитной сфере берется решать, кто из членов достоин остаться в Совете ООН по правам человека.

«Театр абсурда — по-другому эту ситуацию трудно назвать», — резюмировал замминистра.

Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в СПЧ ООН из-за событий на Украине. Решение лишило Россию права голоса и права выступать в Совете. В ответ в Москве заявили о выходе из СПЧ. В ответ Россия объявила о прекращении своих полномочий в СПЧ.

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