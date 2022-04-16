Министр транспорта ФРГ заявил, что Германия не откажет ни одному беженцу с Украины

«Мы быстро убедились, что людей, бегущих из Украины, можно перевозить из Польши в Германию. Есть центры дистрибуции в Ганновере, Котбусе и Берлине. Число людей, бегущих в Германию на поезде, значительно сократилось по сравнению с пиком в начале — примерно с 8200 до нынешних 2500 человек в день», — заявил господин Виссинг.
При этом немецкий министр заявил, что в транспортном ведомстве сохраняют логистические структуры, поскольку Германия может в любой момент столкнуться с увеличением числа беженцев. «Нуждающиеся на Украине должны иметь возможность найти убежище в Германии»,—добавил он.
По данным ООН, из-за военной операции российских войск на Украине более 5 млн человек стали беженцами. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев от 14 апреля, больше всего беженцев направляется в Польшу, Румынию, Россию и Венгрию.