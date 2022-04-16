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09:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Министр транспорта ФРГ заявил, что Германия не откажет ни одному беженцу с Украины

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг в интервью RND заявил, что Германия не будет отвергать беженцев с Украины. По его словам, вопрос о том, существует ли верхний предел по числу беженцев, «не возникает».

Источник: AFP 2022

«Мы быстро убедились, что людей, бегущих из Украины, можно перевозить из Польши в Германию. Есть центры дистрибуции в Ганновере, Котбусе и Берлине. Число людей, бегущих в Германию на поезде, значительно сократилось по сравнению с пиком в начале — примерно с 8200 до нынешних 2500 человек в день», — заявил господин Виссинг.

При этом немецкий министр заявил, что в транспортном ведомстве сохраняют логистические структуры, поскольку Германия может в любой момент столкнуться с увеличением числа беженцев. «Нуждающиеся на Украине должны иметь возможность найти убежище в Германии»,—добавил он.

По данным ООН, из-за военной операции российских войск на Украине более 5 млн человек стали беженцами. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев от 14 апреля, больше всего беженцев направляется в Польшу, Румынию, Россию и Венгрию.

Татьяна Акиншина

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