В Германии возмутились отказом Киева принять Штайнмайера

«Я рассматриваю произошедшее как чрезмерно эмоциональную реакцию украинских властей, которая не помогает ни одной из сторон», — пояснил он.
Вместе с тем политик раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца, чьи заявления, по его словам, идут вразрез с реальными действиями и способствуют росту недовольства в его окружении.
«Канцлера стали критиковать за нерешительность в его же рядах. Своим поведением он ставит под угрозу сплоченность всего международного сообщества по отношению к России», — считает депутат.
По его мнению, Шольц уже давно должен был лично посетить Киев и внести ясность в вопрос поставки вооружений на Украину.
Ранее канцлер ФРГ отверг обвинения в том, что Германия менее охотно поставляет оружие Украине, чем страны Восточной Европы, отметив, что Берлин и Киев вместе составили список вооружений, которые может предоставить немецкий ВПК.
Как сообщал таблоид Bild со ссылкой на правительственные украинские круги, Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве «из-за его тесных связей с Россией» в последние годы. По информации газеты, последний планировал посетить Украину 13 апреля. Президент ФРГ заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным.
В свою очередь, заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев пригласит Штайнмайера, когда Берлин примет конкретные решения по эмбарго на поставки российской нефти, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине, в частности, предоставлению тяжелого вооружения.