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10:01 (мск), источник: © РИА Новости

В Германии возмутились отказом Киева принять Штайнмайера

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Отказ Киева принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера стал «оскорблением с политическими и историческими предпосылками», заявил председатель консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Источник: © РИА Новости

«Я рассматриваю произошедшее как чрезмерно эмоциональную реакцию украинских властей, которая не помогает ни одной из сторон», — пояснил он.

Вместе с тем политик раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца, чьи заявления, по его словам, идут вразрез с реальными действиями и способствуют росту недовольства в его окружении.

«Канцлера стали критиковать за нерешительность в его же рядах. Своим поведением он ставит под угрозу сплоченность всего международного сообщества по отношению к России», — считает депутат.

По его мнению, Шольц уже давно должен был лично посетить Киев и внести ясность в вопрос поставки вооружений на Украину.

Ранее канцлер ФРГ отверг обвинения в том, что Германия менее охотно поставляет оружие Украине, чем страны Восточной Европы, отметив, что Берлин и Киев вместе составили список вооружений, которые может предоставить немецкий ВПК.

Как сообщал таблоид Bild со ссылкой на правительственные украинские круги, Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве «из-за его тесных связей с Россией» в последние годы. По информации газеты, последний планировал посетить Украину 13 апреля. Президент ФРГ заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным.

В свою очередь, заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев пригласит Штайнмайера, когда Берлин примет конкретные решения по эмбарго на поставки российской нефти, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине, в частности, предоставлению тяжелого вооружения.

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