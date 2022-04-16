11:01 (мск), источник: Life.ru
Войска России уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
За минувшую ночь в ходе «Операции Z» высокоточными ракетами воздушного базирования было поражено 16 военных объектов Украины.
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Российские военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по бронетанковому заводу в Киеве и ремонтным цехам в Николаеве, уничтожены их производственные корпуса. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», — сказал генерал-майор.
За минувшую ночь российские ВС в ходе «Операции Z» высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 16 военных объектов Украины.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что средства ПВО РФ сбили украинский Ту-143 «Рейс» около населённого пункта Октябрьский. Всего с начала проведения «Операции Z» уничтожено, в частности, 132 самолёта, 105 вертолётов и 245 зенитных ракетных комплексов.