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12:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия запретила въезд для премьер-министра Великобритании

Россия запретила въезд для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также для глав министерства иностранных дел Элизабет Трасс и Минобороны страны Бена Уоллеса. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Источник: AP 2022

По данным дипломатического ведомства, в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Британии, которые выражаются во введении санкций против высших должностных лиц России, было принято соответствующее решение.

Кроме того, в списке фигурируют имена заместителя премьер-министра, министра юстиции Доминика Рааба, министра финансов Риши Сунак, а также министра внутренних дел Прити Пател.

Ранее МИД Великобритании ввел дополнительные санкции в отношении России. В список физических лиц попали эндокринолог, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава Мария Воронцова, замдиректора Института математических исследований сложных систем МГУ Катерина Тихонова и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова Екатерина Винокурова.

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