13:03 (мск), источник: Коммерсантъ
«Единая Россия» попросила Роскомнадзор заблокировать фейковый сайт партийной фракции
Фракция партии «Единая Россия» в Госдуме обратилась в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к фейковому сайту фракции, который распространяет ложную информацию. Сегодня, 16 апреля, на этом ресурсе появилась новость о том, что председатель партии, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о поставленных перед ВКС России задачах по уничтожению группировки спутников Starlink над Украиной.