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13:03 (мск), источник: Коммерсантъ

«Единая Россия» попросила Роскомнадзор заблокировать фейковый сайт партийной фракции

Фракция партии «Единая Россия» в Госдуме обратилась в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к фейковому сайту фракции, который распространяет ложную информацию. Сегодня, 16 апреля, на этом ресурсе появилась новость о том, что председатель партии, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о поставленных перед ВКС России задачах по уничтожению группировки спутников Starlink над Украиной.

Источник: РИА "Новости"

«Информация на нем носит ложный характер и не является достоверной, — сказано в сообщении на сайте партии.— В частности, дискредитирует Вооруженные силы РФ. Информация на нем вводит в заблуждение читателей и не относится к официальной позиции фракции и партии в целом. IP адрес сайта зарегистрирован в США».

«Единая Россия» также напомнила официальный сайт фракции — er-gosduma.ru.

Заместитель руководителя «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко заявил, что фейковый сайт не имеет к партии и ее фракции никакого отношения. «Данные публикации рассматриваем как диверсию против фракции “Единая Россия” в информационном пространстве, направленную на подрыв доверия пользователей к официальному ресурсу», — приводятся его слова на официальном сайте фракции.

Татьяна Акиншина

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