Лукашенко подвел итоги визита на Дальний Восток

Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, данное заявление он сделал во время посещения мемориального комплекса «Хатынь», где принял участия в благоустройстве объекта в рамках республиканского субботника.
«Ну и вот открыта новая страница в наших отношениях. Сняты всякие запреты на присутствие Белоруссии на российских закрытых стройках. Космодром (президенты Белоруссии и России вместе посетили космодром “Восточный” — ред.) — это секретная закрытая стройка», — приводит пресс-служба слова Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что снимаются все запреты на участие граждан и организаций Белоруссии в строительстве на закрытых ранее для них территориях. «Принят закон в России. Специально по Белоруссии. Это случай редкий. Вообще такого не было. Белорусы допущены ко всем закрытым объектам. А для белорусского президента никогда не было запрета. Я был на заводах, где делают ядерные боеголовки, ракеты. Я знаю это все. Более того, недавно мы с (президентом России — ред.) Путиным присутствовали на тренировке сил сдерживания, читай: ядерных сил сдерживания», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что это было предложение российской стороны — помочь достроить космодром, в том числе речь идет и о строительстве жилья.
Лукашенко также отреагировал на публикации в западной прессе о том, что визит на космодром был для того, чтобы сфотографироваться с Путиным вместе с ядерным чемоданчиком. «Правильно. Мы сфотографировались. Чемоданчик я и не видел», — сказал Лукашенко.
«Это масштабно. Ракета — красавица! Я, правда, не в первый раз вижу эту ракету. Не в первый раз сфотографировался на фоне этой ракеты. И у нас с Путиным фотографий предостаточно. Поэтому такие вот, знаете, мелкие мерзкие подкавыки (со стороны западных СМИ — ред.). Может, кому-то завидно, что огромная империя приглашает младшего брата для того, чтобы вместе работать и смотреть в будущее. Наконец-то», — поделился впечатлениями от визита Лукашенко.