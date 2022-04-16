Россияне поделились, каково жить с «нестандартными» именами Магда, Лита, Грачик — взрослые и дети рассказали, как им живется с необычными именами, дразнили ли их в школе и кто вообще все это придумал
Фоторепортажи
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
12Космический размах: главные прорывы года
16:58 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко подвел итоги визита на Дальний Восток

МИНСК, 16 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после его визита на этой неделе на Дальний Восток России открыта новая страница в отношениях двух стран.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, данное заявление он сделал во время посещения мемориального комплекса «Хатынь», где принял участия в благоустройстве объекта в рамках республиканского субботника.

«Ну и вот открыта новая страница в наших отношениях. Сняты всякие запреты на присутствие Белоруссии на российских закрытых стройках. Космодром (президенты Белоруссии и России вместе посетили космодром “Восточный” — ред.) — это секретная закрытая стройка», — приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что снимаются все запреты на участие граждан и организаций Белоруссии в строительстве на закрытых ранее для них территориях. «Принят закон в России. Специально по Белоруссии. Это случай редкий. Вообще такого не было. Белорусы допущены ко всем закрытым объектам. А для белорусского президента никогда не было запрета. Я был на заводах, где делают ядерные боеголовки, ракеты. Я знаю это все. Более того, недавно мы с (президентом России — ред.) Путиным присутствовали на тренировке сил сдерживания, читай: ядерных сил сдерживания», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что это было предложение российской стороны — помочь достроить космодром, в том числе речь идет и о строительстве жилья.

Лукашенко также отреагировал на публикации в западной прессе о том, что визит на космодром был для того, чтобы сфотографироваться с Путиным вместе с ядерным чемоданчиком. «Правильно. Мы сфотографировались. Чемоданчик я и не видел», — сказал Лукашенко.

«Это масштабно. Ракета — красавица! Я, правда, не в первый раз вижу эту ракету. Не в первый раз сфотографировался на фоне этой ракеты. И у нас с Путиным фотографий предостаточно. Поэтому такие вот, знаете, мелкие мерзкие подкавыки (со стороны западных СМИ — ред.). Может, кому-то завидно, что огромная империя приглашает младшего брата для того, чтобы вместе работать и смотреть в будущее. Наконец-то», — поделился впечатлениями от визита Лукашенко.

 Запад исполнит главную мечту Украины
США в бешенстве: мир не слушается и смотрит на Россию
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь