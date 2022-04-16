16:24 (мск), источник: ТАСС
Италия с 17 апреля закрывает свои порты для российских судов
Запрет будет распространяться также на суда, сменившие флаг после 24 февраля.
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РИМ, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Италии в соответствии с санкциями Евросоюза распорядились закрыть с 17 апреля порты для российских судов. Как сообщает в субботу агентство ANSA, данный указ содержится в циркуляре Главного командования портовых управлений страны.
Отмечается, что запрет будет распространяться также на суда, сменившие флаг после 24 февраля. Суда, находящиеся в настоящее время в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после «завершения своей коммерческой деятельности», указывает агентство.
ЕС в пятом пакете санкций запретил европейским компаниям приобретать уголь и горючие сланцы в России, однако отложил введение в действие этой меры до августа 2022 года, запретил автоперевозки по своей территории для операторов из России и Белоруссии и закрыл порты для российских судов.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.