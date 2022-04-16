16:53 (мск), источник: ТАСС
Медведев прокомментировал фейк о «Единой России»
Председатель партии Дмитрий Медведев считает, что Госдепартамент США оплачивает недостоверную информацию о ней.
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что Госдепартамент США оплачивает фейки о партии.
«Фейки создают альтернативную Вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про ЕР платят прямо из Госдепа», — написал Медведев в субботу в Telegram-канале.
Он с юмором отреагировал и на содержание фейковой новости. «По поводу уничтожения спутников Starlink — идея свежая, спасибо. Исполнять пока рано, но если есть такая просьба — рассмотрим», — заметил председатель «Единой России», добавив в конце публикации смеющийся смайлик.
Ранее в официальном Telegram-канале партии «Единая Россия» сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал якобы принадлежащий фракции «Единая Россия» в Госдуме фейковый сайт. Отмечается, что на фейковом сайте единороссов содержалась недостоверная информация, а также информация, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ. «Она вводила в заблуждение читателей и не относилась к официальной позиции фракции и партии в целом. IP-адрес сайта зарегистрирован в США», — сообщается в телеграм-канале единороссов.