Россияне поделились, каково жить с «нестандартными» именами Магда, Лита, Грачик — взрослые и дети рассказали, как им живется с необычными именами, дразнили ли их в школе и кто вообще все это придумал
Фоторепортажи
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
12Космический размах: главные прорывы года
16:53 (мск), источник: ТАСС

Медведев прокомментировал фейк о «Единой России»

Председатель партии Дмитрий Медведев считает, что Госдепартамент США оплачивает недостоверную информацию о ней.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что Госдепартамент США оплачивает фейки о партии.

«Фейки создают альтернативную Вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про ЕР платят прямо из Госдепа», — написал Медведев в субботу в Telegram-канале.

Он с юмором отреагировал и на содержание фейковой новости. «По поводу уничтожения спутников Starlink — идея свежая, спасибо. Исполнять пока рано, но если есть такая просьба — рассмотрим», — заметил председатель «Единой России», добавив в конце публикации смеющийся смайлик.

Ранее в официальном Telegram-канале партии «Единая Россия» сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал якобы принадлежащий фракции «Единая Россия» в Госдуме фейковый сайт. Отмечается, что на фейковом сайте единороссов содержалась недостоверная информация, а также информация, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ. «Она вводила в заблуждение читателей и не относилась к официальной позиции фракции и партии в целом. IP-адрес сайта зарегистрирован в США», — сообщается в телеграм-канале единороссов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Страны, уже выразившие согласие платить за газ в рублях
Чем перевод расчетов за экспорт на рубли грозит самой России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь