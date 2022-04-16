Зеленский считает, что ему нужна больше, чем одна, встреча с руководством России

«Я — за то, чтобы встреча у нас с Россией состоялась как можно скорее. Я не считаю, что обойдется одной встречей», — сказал украинский президент в субботу в интервью сетевым СМИ республики.
«Я не считаю, что можно один раз встретиться и договориться обо всем. Потому что там много вопросов. Я по некоторым не вижу пока, что они пойдут на наш вариант, или мы пойдем на их вариант», — пояснил Зеленский.
Он отметил, что это, в частности, касается вопроса Донбасса. «Они (Россия, Донецкая и Луганская народные республики — прим. ТАСС) хотят постоянно изменить статус в этой части, а мы хотим каких-то таких договоренностей, чтобы те люди, которые там находятся, которые считают себя украинцами, чтобы они знали, где живут, что не на каком-то острове посреди суши, а что это часть какого-то государства», — сказал Зеленский.
По его словам, ДНР и ЛНР опасаются, что Киев вновь попытается военным путем установить контроль над Донбассом, при этом Зеленский подтвердил, что считает такое развитие событий возможным.
«Те (ДНР и ЛНР — прим. ТАСС) боятся быть отдельными республиками, потому что если они отдельные республики, то они понимают, что в какой-то момент Украина может прийти в отдельные республики. Может», — сказал Зеленский.
«Они (российская сторона — прим. ТАСС) хотят встречаться, когда уже есть окончательные договоренности по всем пунктам. Я честно скажу, при всем уважении ко всем переговорщикам, ко всем переговорным процессам, я так не могу, чтобы за меня все решили», — пояснил президент Украины.
Он напомнил, что в 2019 году украинская сторона отказалась подписать заранее согласованную декларацию «нормандской четверки».
«Был документ, была какая-то декларация, были договоренности представителей сторон. Сначала и Германия, и Франция, и Россия сказали нам: “Как же так? Были представители, мы договорились”? Я им сказал: “Несмотря ни на каких представителей, я всем доверяю, но, пожалуйста, не надо без меня за меня решать”, — повторил Зеленский.
Зеленский добавил, что встречу между руководством России и Украины вряд ли стоит проводить, пока не будет ясно, какие именно страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях, потому что от этого будет зависеть ход переговоров.
Президент РФ Владимир Путин никогда принципиально не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для этого нужно подготовить текст документа, сообщил 14 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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