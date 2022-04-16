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16 апреля, источник: РБК

Минобороны России оценило безвозвратные потери украинской армии

Безвозвратные потери «украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников» к 16 апреля составили 23 367 человек, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. К безвозвратным потерям обычно относят убитых, пропавших без вести, попавших в плен и получивших ранения, несовместимые с дальнейшей службой.

Источник: Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что потери Киева составили 2,5−3 тыс. военных, в российском Минобороны считают ложью.

В последний раз российская сторона озвучивала потери Киева 25 марта. Тогда безвозвратные потери составили 14 тыс. человек, санитарные (раненые или больные, временно утратившие боеспособность) — 16 тыс. Тогда же Минобороны рассказало о потерях российской армии: 1351 погибший и 3825 раненых.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Конашенков пообещал, что ведомство вскоре опубликует «отдельные данные из украинских документов о своих потерях, раскрывающие места гибели и места захоронения погибших».

По словам представителя Минобороны, с начала специальной военной операции были уничтожены 134 самолета, 460 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов и 2158 единиц специальной военной автомобильной техники.

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