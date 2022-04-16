Минобороны России оценило безвозвратные потери украинской армии

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что потери Киева составили 2,5−3 тыс. военных, в российском Минобороны считают ложью.
В последний раз российская сторона озвучивала потери Киева 25 марта. Тогда безвозвратные потери составили 14 тыс. человек, санитарные (раненые или больные, временно утратившие боеспособность) — 16 тыс. Тогда же Минобороны рассказало о потерях российской армии: 1351 погибший и 3825 раненых.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Конашенков пообещал, что ведомство вскоре опубликует «отдельные данные из украинских документов о своих потерях, раскрывающие места гибели и места захоронения погибших».
По словам представителя Минобороны, с начала специальной военной операции были уничтожены 134 самолета, 460 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов и 2158 единиц специальной военной автомобильной техники.