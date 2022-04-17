Fortune узнал о визите Абрамовича в Киев для оживления переговоров

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 31 марта сообщил, что Абрамович является «крайне эффективным» посредником во время переговоров российской и украинской делегаций.
«Он частично модерирует процесс с точки зрения, чтобы не было какого-то недоразумения “на входе”. То есть когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так поняла, с точки зрения логистики переговорного процесса», — пояснил Подоляк.
В Кремле обращали внимание на то, что бизнесмен не является официальным членом российской делегации. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, он «задействован в обеспечении определенных контактов» между Москвой и Киевом.
Перед началом переговоров делегаций в Стамбуле 29 марта Абрамович был замечен во дворце Долмабахче, где проходила встреча. Он побеседовал с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, рядом с ними находился глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу.
Чавушоглу отмечал, что Абрамович «предпринимает искренние усилия», чтобы помочь урегулировать ситуацию на Украине.
Незадолго до этого The Wall Street Journal сообщила о симптомах отравления, которые обнаружили у Абрамовича и еще двух человек, принимавших участие в переговорах в начале марта. Они жаловались на покраснение глаз, слезоточивость и шелушение кожи. Позднее близкий к бизнесмену источник рассказал «Би-би-си», что Абрамович выздоровел и продолжает принимать участие в переговорах.
Песков говорил, что сообщения о появлении симптомов отравления у Абрамовича не соответствуют действительности и являются частью «информационной войны».
После начала военной спецоперации России на Украине Абрамович посещал Киев и Львов, говорили собеседники газеты, добавив, что у него состоялась личная встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.
The Times писала, что Абрамович также передал Путину записку от Зеленского, в котором были изложены условия Киева по мирному соглашению.