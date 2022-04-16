Литва пообещала пропустить застрявшие фуры из России и Белоруссии

На сайте литовской таможни говорится, что грузовому транспорту, зарегистрированному в России и Белоруссии, можно будет покинуть территорию ЕС по истечении этой даты, поскольку срок ожидания не зависит от перевозчика.
Фурам, которые встанут в очередь позже установленного срока, не разрешат выезд, их направят в логистические центры или терминалы для перегрузки.
«Перевозчики смогут принять меры для урегулирования сложившейся ситуации: выгрузить товар, передать товар другому перевозчику, не попавшему под санкции и так далее», — сообщили в ведомстве.
Пустые грузовики по-прежнему смогут беспрепятственно пересекать границу Литвы с Россией и Белоруссией, добавила таможня.
В начале апреля Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России. В документе среди прочего говорится, что фуры из России и Белоруссии должны покинуть территорию объединения до 16 апреля. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, страны Европы с 8 апреля отказываются пропускать грузовой автотранспорт из России и Белоруссии, ссылаясь на новые санкционные меры.
Пока ограничение не коснулось перевозки медицинской, фармацевтической и сельскохозяйственной продукции, а также доставки энергоносителей, цветных металлов и удобрений.
Накануне FT сообщила, что за день до вступления в силу запрета для фур из России и Белоруссии на польско-белорусской границе образовались длинные очереди из грузовиков, они вынуждены ждать от трех до десяти дней, чтобы покинуть польскую территорию.