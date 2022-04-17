В МО РФ заявили, что боевики в Мариуполе требуют от Киева разрешения сдаться в плен

«Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате “Азовсталь”, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 мск 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни», — говорится в заявлении.
Для практической реализации мероприятий этой гуманитарной операции предусмотрен следующий алгоритм действий: с 05:00 мск устанавливается непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией; с 05:30 мск объявляется «режим полной тишины»; 06:00 мск обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны — красных, с украинской стороны — белых по всему периметру «Азовстали».
Кроме того, факт готовности к введению режима тишины сторонами подтверждается по всем каналам связи.
С 06:00 до 13:00 мск — выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов.
Мизинцев подчеркнул, что содержание переговоров боевиков нацформирований и наемников, заблокированных в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь», свидетельствует об их безвыходном положении, они настойчиво требуют от официального Киева разрешения сдаться в плен, но в ответ получают угрозы расстрелов.
«В течение 16 апреля 2022 года отмечено резкое повышение интенсивности ведения радиопереговоров боевиками националистических формирований и иностранными наемниками, заблокированными в Мариуполе на металлургическом комбинате “Азовсталь”. При этом содержание радиоперехватов (только за истекшие сутки таких получено 367) свидетельствует о том, что оказывающие сопротивление боевики находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды. Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен. При этом представители украинских властей в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами по условиям “военного времени”, — говорится в заявлении.
Указанное срочное заявление в течение ночи будет непрерывно транслироваться украинским формированиям на «Азовстали» по всем радиоканалам каждые 30 минут.
Также оно будет доведено до ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы.