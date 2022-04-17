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01:07 (мск), источник: ТАСС

В МО РФ заявили, что боевики в Мариуполе требуют от Киева разрешения сдаться в плен

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам, заблокированным в Мариуполе, с 06:00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие, им гарантируется сохранение жизни. Об этом говорится в заявлении руководителя межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Источник: РИА "Новости"

«Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате “Азовсталь”, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 мск 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни», — говорится в заявлении.

Для практической реализации мероприятий этой гуманитарной операции предусмотрен следующий алгоритм действий: с 05:00 мск устанавливается непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией; с 05:30 мск объявляется «режим полной тишины»; 06:00 мск обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны — красных, с украинской стороны — белых по всему периметру «Азовстали».

Кроме того, факт готовности к введению режима тишины сторонами подтверждается по всем каналам связи.

С 06:00 до 13:00 мск — выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов.

Мизинцев подчеркнул, что содержание переговоров боевиков нацформирований и наемников, заблокированных в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь», свидетельствует об их безвыходном положении, они настойчиво требуют от официального Киева разрешения сдаться в плен, но в ответ получают угрозы расстрелов.

«В течение 16 апреля 2022 года отмечено резкое повышение интенсивности ведения радиопереговоров боевиками националистических формирований и иностранными наемниками, заблокированными в Мариуполе на металлургическом комбинате “Азовсталь”. При этом содержание радиоперехватов (только за истекшие сутки таких получено 367) свидетельствует о том, что оказывающие сопротивление боевики находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды. Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен. При этом представители украинских властей в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами по условиям “военного времени”, — говорится в заявлении.

Указанное срочное заявление в течение ночи будет непрерывно транслироваться украинским формированиям на «Азовстали» по всем радиоканалам каждые 30 минут.

Также оно будет доведено до ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы.

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