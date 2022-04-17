В США указали на способ обойти западные санкции против России

Авторы статьи подчеркнули, что лидеры западных держав пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, однако они сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран, включая такие демократии, как Индия, Бразилия и ЮАР.
«Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру», — говорится в публикации.
Обозреватели WSJ напомнили, что Саудовская Аравия, будучи давним стратегическим партнером США, отказалась осуждать Москву и не последовала призыву Вашингтона увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен.
«Китай видит Россию как союзника в противостоянии США и их западным союзникам. Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы», — считают публицисты.
Авторы заключили, что вторжение США в Ирак в 2003 году породило в некоторых странах мнение о том, что Белый Дом виноват в нарушениях суверенитета, против которых сам выступает.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.