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08:54 (мск), источник: ТАСС

Володин заявил, что Зеленский хочет выиграть время, обращаясь к НАТО за военной помощью

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своими высказываниями по переговорам с РФ хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления Зеленского о готовности Украины обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после прекращения боевых действий и вывода российских войск.

Источник: РИА "Новости"

«Так же он говорил до переговоров в Турции, когда наши военные стояли под Киевом. Россия сократила активность на этом направлении, отвела войска. После чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации», — отметил Володин в своем Telegram-канале в воскресенье.

Он подчеркнул, что Киев «отказался от взятых на себя обязательств».

«Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью», — добавил спикер Госдумы.

Володин считает, что Зеленскому следует незамедлительно принять ряд решений, в том числе об отводе войск с территории Донецкой и Луганской народных республик, если он думает о гражданах своей страны.

Так, подчеркнул спикер Госдумы, потери украинской армии «уже составили 23 367 человек», на вчерашний день в ходе освобождения Мариуполя сдались 1 464 украинских военнослужащих, а «на территории завода “Азовсталь” заблокировано еще порядка 2 500».

«Если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен незамедлительно принять следующие решения. Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны», — отметил Володин. «По-другому не получится», — добавил он.

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