Володин заявил, что Зеленский хочет выиграть время, обращаясь к НАТО за военной помощью

«Так же он говорил до переговоров в Турции, когда наши военные стояли под Киевом. Россия сократила активность на этом направлении, отвела войска. После чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации», — отметил Володин в своем Telegram-канале в воскресенье.
Он подчеркнул, что Киев «отказался от взятых на себя обязательств».
«Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью», — добавил спикер Госдумы.
Володин считает, что Зеленскому следует незамедлительно принять ряд решений, в том числе об отводе войск с территории Донецкой и Луганской народных республик, если он думает о гражданах своей страны.
Так, подчеркнул спикер Госдумы, потери украинской армии «уже составили 23 367 человек», на вчерашний день в ходе освобождения Мариуполя сдались 1 464 украинских военнослужащих, а «на территории завода “Азовсталь” заблокировано еще порядка 2 500».
«Если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен незамедлительно принять следующие решения. Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны», — отметил Володин. «По-другому не получится», — добавил он.