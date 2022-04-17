ЕС выделил дополнительные €45 млн на «гуманитарные проекты» на Украине

«Еврокомиссия выделила дополнительные €50 млн гуманитарного финансирования на поддержку людей», пострадавших в результате событий на Украине, «включая 45 млн на гуманитарные проекты на Украине и 5 млн — в Молдавии», говорится в заявлении.
Эти средства должны пойти на обеспечение гражданских лиц медикаментами, питьевой водой и средствами гигиены, предоставление убежищ и на проекты по профилактике сексуального насилия.
Еврокомиссия отмечает, что с учетом этих €50 млн гуманитарная помощь со стороны ЕС для беженцев как на Украине, так и за ее пределами достигла €143 млн. Эти средства входят в пакет помощи Украине в €1 млрд, которую Еврокомиссия пообещала поэтапно выделить на организованной 8—9 апреля совместно с Канадой конференции доноров помощи Украине.