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12:18 (мск), источник: ТАСС

ЕС выделил дополнительные €45 млн на «гуманитарные проекты» на Украине

БРЮССЕЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Евросоюз выделил дополнительные €45 млн на «гуманитарные проекты» на Украине и €5 млн — на проекты в Молдавии. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Еврокомиссии.

Источник: AP 2022

«Еврокомиссия выделила дополнительные €50 млн гуманитарного финансирования на поддержку людей», пострадавших в результате событий на Украине, «включая 45 млн на гуманитарные проекты на Украине и 5 млн — в Молдавии», говорится в заявлении.

Эти средства должны пойти на обеспечение гражданских лиц медикаментами, питьевой водой и средствами гигиены, предоставление убежищ и на проекты по профилактике сексуального насилия.

Еврокомиссия отмечает, что с учетом этих €50 млн гуманитарная помощь со стороны ЕС для беженцев как на Украине, так и за ее пределами достигла €143 млн. Эти средства входят в пакет помощи Украине в €1 млрд, которую Еврокомиссия пообещала поэтапно выделить на организованной 8—9 апреля совместно с Канадой конференции доноров помощи Украине.

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