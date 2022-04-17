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15:47 (мск), источник: ТАСС

Песков уверен, что Россия выдержит противостояние с Западом

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что Россия выдержит нынешнее противостояние с Западом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Источник: Reuters

«Мы — можем», — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, может ли РФ, в отличие от СССР, «сдюжить» в противостоянии с Западом.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что в современных условиях одной стране не удастся сохранить свое доминирование. По его словам, сейчас происходит слом однополярного мира, который сложился после крушения Советского Союза. Президент также подчеркнул, что «мир сегодня сложнее, чем был в условиях холодной войны». Кроме того, в ходе пресс-конференции с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, состоявшейся 12 апреля на космодроме Восточный, Путин согласился с тем, что Вашингтон готов противостоять Москве «до последнего украинца».

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